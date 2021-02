Dustin Diamond, el popular actor de 'Salvado por la campana', muere a los 44 años por cáncer de pulmón

“Dustin no sufrió. No tuvo que estar sumergido en el dolor. Por eso, estamos agradecidos", dijo su representante. El actor, que se volvió muy popular por su personaje de Samuel 'Screech' Powers en la serie 'Saved by the Bell', luchó por varias semanas con cáncer de pulmón.